В Крыму начали снимать гербы с военкоматов

В Евпатории местные жители заметили, что россияне начали снимать свои гербы с местных военкоматов. Об этом сообщает телеграм-канал военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ».



Проукраински настроенное население предполагает, что это делается из-за боязни возможных поджогов, которые устроят жители полуострова, узнав о начале мобилизации.



Ранее стало известно, что 12 сентября оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов.

Напомним, поставщикам интернет услуг получен приказ от ФСБ повысить контрразведывательную работу в Бахчисарайском районе.