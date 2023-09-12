У Криму почали знімати герби з військкоматів

У Євпаторії місцеві жителі помітили, що росіяни почали знімати свої герби з місцевих військкоматів. Про це повідомляє телеграм-канал військового спротиву українців та кримських татар на півострові «АТЕШ».



Проукраїнськи налаштоване населення припускає, що це робиться через побоювання можливих підпалів, які влаштують жителі півострова, дізнавшись про початок мобілізації.



Раніше стало відомо, що 12 вересня окупанти планують запускати активний процес мобілізації у Криму після незаконних та фіктивних виборів.

Нагадаємо, постачальникам інтернет-послуг отримано наказ від ФСБ підвищити контррозвідувальну роботу в Бахчисарайському районі.