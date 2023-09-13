Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина

В профильном министерстве России решили, что количество угледобывающих предприятий в так называемых «ЛНР» и «ДНР» нужно сократить со 114 до 15. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



По его словам, почти 100 шахт признаны нерентабельными.



«Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики. Сначала принудительной мобилизацией, когда, например, на шахте «Красный партизан» едва собирали по шесть мужчин в смену», — отметил он.



Кроме того, глава региона, подчеркнул, что многие угледобывающие предприятия остановили из-за многомиллионных долгов за электроснабжение.



Напомним, семь угольных шахт на захваченной Россией территории Луганской области передадут «частным инвесторам» во втором полугодии.