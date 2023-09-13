Окупанти у «ЛДНР» визнали нерентабельним майже 100 шахт: в чому причина

У профільному міністерстві Росії вирішили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих «ЛНР» і «ДНР» треба скоротити зі 114 до 15. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



За його словами, майже 100 шахт визнано нерентабельними.



«Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків за зміну», — зазначив він.



Крім того, глава регіону підкреслив, що багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання.



Нагадаємо, сім вугільних шахт на захопленій Росією території Луганської області передадуть приватним інвесторам у другому півріччі.