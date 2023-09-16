В Харькове прогремели взрывы: нанесли по меньшей мере четыре удара по городу

Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Экстренные службы выехали на места попадания. Также в местных телеграм-каналах сообщают о беспилотниках над городом. По информации местных жителей, они заметили, как БПЛА корректирует огонь.



В Харьковской области остается еще два БПЛА. Один движется в направлении Полтавской области.



Напомним, оккупанты продолжают террор гражданского населения Харьковской области. В результате утренней атаки по селу Новая Гнилица был ранен мужчина, медики оказывают ему необходимую помощь.