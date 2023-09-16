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У Харкові пролунали вибухи: завдали щонайменше чотири удари по місту

16 вересня 2023, 11:31

У Харкові пролунали вибухи: завдали щонайменше чотири удари по місту

Окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби виїхали на місця влучення. Також у місцевих телеграм-каналах повідомляють про безпілотники над містом. За інформацією місцевих жителів, вони помітили, як БПЛА коригує вогонь.

У Харківській області залишається ще два БПЛА. Один рухається у напрямку Полтавської області.


Нагадаємо, окупанти продовжують терор цивільного населення Харківської області. Внаслідок ранкової атаки по селу Нова Гнилиця було поранено чоловіка, медики надають йому необхідну допомогу.

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