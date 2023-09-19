Один из раненых россиянами утром жителей Херсона погиб

Один из раненых сегодня утром пассажиров троллейбуса, попавшего под обстрел российских военных на улице Нефтяников в Херсоне, скончался в больнице. Мужчине было 57 лет. Об этом написал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



Сегодня, 19 сентября в 09:35, русские войска обстреляли Корабельный район Херсона. По улице Нефтяников попали в троллейбус №9. Из-за атаки были ранены два человека.



Позднее, их доставили в больницу, но врачи не смогли спасти одного из раненых. Погиб старший сержант полиции, который находился рядом с ударом.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников, сегодня 19 сентября, на территории Львова случилось возгорание на промышленном складе.