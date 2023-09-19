Один із поранених росіянами вранці жителів Херсона загинув

Один із поранених сьогодні вранці пасажирів тролейбуса, який потрапив під обстріл російських військових на вулиці Нафтовиків у Херсоні, помер у лікарні. Чоловікові було 57 років. Про це написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Сьогодні, 19 вересня о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. По вулиці Нафтовиків влучили у тролейбус №9. Через атаку було поранено двох людей.



Пізніше їх доправили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати одного з поранених. Загинув старший сержант поліції, який був поруч з ударом.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників, сьогодні 19 вересня, на території Львова сталася пожежа на промисловому складі.