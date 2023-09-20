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На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка

20 вересня 2023, 17:47

На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка

Російська армія 19 вересня атакувала Луганську область. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському 19 вересня у другій половині доби. На території села було 25 вибухів.

«Загарбники використовували авіаційні бомби ФАБ-500. Ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне із життям. Її домоволодіння зруйноване», — зазначив він.

Нагадаємо, у селищі Старомихайлівка, Донецької області, внаслідок обстрілу загинула жінка.

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