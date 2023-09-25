Ночью по Украине летели «Шахеды» и ракеты: сколько вражеских целей сбили и что известно об атаке

В ночь на 25 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» и ударными БпЛА типа «Shahed». В пресс-службе Воздушных сил ВС сообщили, сколько удалось сбить российских целей.



«Пуски «шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -РФ), «Калибров» — с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), «Ониксов» — из района Севастополя», — говорится в сообщении.



Всего зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»;

19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 крылатых ракет «Калибр» и 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».



Кроме того, за минувшие сутки ППО уничтожила три ударных БпЛА «Ланцет» и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.



Напомним, ранее мы писали, что 24 сентбяря в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель залпом до восьми ракет типа «Калибр».