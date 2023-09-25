В Одесі Росія атакувала морський вокзал у центрі міста

Готель біля морського вокзалу Одеси. Фото: Сили оборони півдня

Під час нічної атаки ракетами та дронами військ РФ було значно пошкоджено морський вокзал у центрі Одеси. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.



Крім того, у будівлі привокзального готелю, який вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Пожежники оперативно її загасили.



На опублікованих фото видно, що фасад готелю знищено.

Ракетами «Онікс» РФ зруйнувала зерносховища.



Внаслідок падіння уламків пошкодження та займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також спалахнула трава на відкритих територіях.

Пожежу ліквідовано.



Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу.



Усього війська РФ атакували Одеську область 19 ударними дроноами Shahed-136/131, двома надзвуковими ракетами «Онікс» та 12 крилатими ракетами «Калібр».



19 «шахедів» та 11 «Калібрів» збиті силами та засобами протиповітряної оборони.