Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины: есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки есть разрушения домов и улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



Так, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении россияне 24 раза обстреляли Угледар — без жертв.



На Донецком направлении 1 человек ранен в Орловке Очеретинской громады. В Кураховской громаде под обстрелами Заря и Кураховка — повреждены сельхозпредприятие и частный дом.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждено 5 домов: 2 в Петровке и 3 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 1 многоэтажка и 1 промышленное здание. 15 частных домов повреждены в Константиновке.



На Лисичанском направлении в Звановке 1 дом разрушен, еще 4 повреждены. В Северске в зоне поражения шесть улиц.



Напомним, оккупанты за сутки ранили одного гражданского в Орловке Донецкой области.