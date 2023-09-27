Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини: є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки є руйнування будинків та вулиць. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Так, ситуація у регіоні така:

На Волноваському напрямку росіяни 24 рази обстріляли Вугледар без жертв.



На Донецькому напрямку 1 особу поранено в Орлівці Очеретинської громади. У Курахівській громаді під обстрілами Зоря та Курахівка пошкоджено сільгосппідприємство та приватний будинок.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 2 у Петрівці та 3 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 промислову будівлю. 15 приватних будинків пошкоджено у Костянтинівці.



На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано, ще 4 пошкоджено. У Сіверську у зоні поразки шість вулиць.



Нагадаємо, окупанти за добу поранили одну цивільну в Орлівці Донецької області.