Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское

Авиация Вооруженных сил Украины накрыла некоторые населенные пункты Луганской области вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, самолеты и вертолеты россиян ударили по Новоселовскому, Невскому, Новолюбовке, Белогоровке — почти вдоль всей линии фронта.



«У них достаточное количество авиации. Чего не скажешь о качестве подготовки личного состава. Пока они преждевременно добавляют резервы, которые планировали задействовать в Луганской области зимой. Впрочем, наши защитники внесли в планы оккупантов свои коррективы», — отметил он.



Напомним, третья штурмовая бригада ВСУ показала, как ударом артиллерией разбила расчет БПЛА российских захватчиков в районе Бахмута.