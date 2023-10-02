Росіяни обстріляли Донецьку область: троє мешканців убито, п'ятеро поранено

Минулої доби, 1 жовтня, росіяни вбили трьох мешканців Донбасу: у Нескучному, Авдіївці та Торському. Про це повідомили у telegram Донецької ОВА.



Ще п'ятеро людей в області за добу отримали поранення. Четверо було поранено у селищі Кіндратівка, яке розташоване за 100 км від Донецька, ще одна людина отримала поранення у Новому.

Результати обстрілів росіянами Донецької області за 1 жовтня 2023 року. Фото: Донецька ОВА

З початку повномасштабного вторгнення, за офіційною інформацією, було вбито 1729 осіб і 4193 поранено. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, авіація Збройних сил України накрила деякі населені пункти Луганської області вздовж усієї лінії фронту.