Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни обстріляли Донецьку область: троє мешканців убито, п'ятеро поранено

02 жовтня 2023, 08:02

Росіяни обстріляли Донецьку область: троє мешканців убито, п'ятеро поранено

Минулої доби, 1 жовтня, росіяни вбили трьох мешканців Донбасу: у Нескучному, Авдіївці та Торському. Про це повідомили у telegram Донецької ОВА.

Ще п'ятеро людей в області за добу отримали поранення. Четверо було поранено у селищі Кіндратівка, яке розташоване за 100 км від Донецька, ще одна людина отримала поранення у Новому.

Результати обстрілів росіянами Донецької області за 1 жовтня 2023 року. Фото: Донецька ОВА

З початку повномасштабного вторгнення, за офіційною інформацією, було вбито 1729 осіб і 4193 поранено. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи. 

Нагадаємо, авіація Збройних сил України накрила деякі населені пункти Луганської області вздовж усієї лінії фронту.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
09:33
Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині
09:23
На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі
08:33
Росіяни б'ють із літаків по Луганщині вздовж усієї лінії фронту. Під ударами Білогорівка та Невське
00:15
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 29 вересня
22:51
Росія святкує «день анексії» українських територій ►
22:00
«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
17:12
У «ЛНР» заявили про чотирьох постраждалих за тиждень від обстрілу
16:34
Росія не збирається відновлювати низку захоплених міст. Серед них Попасна
15:16
РФ має проблеми з комплектацією «адміністрацій» на захоплених територіях України — ЦНС
14:08
У Бердянську стався сильний вибух, його чули у багатьох районах міста
13:32
«Суд ДНР» засудив українського військового до 28 років колонії
10:46
Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор
09:09
На Луганщині не надають медичну допомогу важким цивільним, лікарі лікують поранених військових РФ
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 вересня
усі новини
09:40
Ударні безпілотники домінуватимуть в атаках Росії на Україну — Ігнат
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
08:55
Український зерновий коридор може приймати вісім суден на день
08:40
Сили оборони знищили чотири ударні БПЛА
08:02
Росіяни обстріляли Донецьку область: троє мешканців убито, п'ятеро поранено
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
19:20
Шмигалю на Донеччині розповіли про проблеми перед опалювальним сезоном
16:45
РФ атакувала Херсон: у вогняній пастці опинилася мати з трьома дітьми, наймолодшому — 4 місяці
16:04
У Бахмуті зосереджено понад 10 тисяч окупантів, йдуть важкі бої — Євлаш
15:29
Костянтинівка опинилася під черговою атакою росіян, про жертв інформації немає
15:05
Війська РФ обстріляли Станіслав у Херсонській області: поранено чотирьох людей, один з них — важкий
14:43
РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: постраждалу дитину прооперували у Дніпрі
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:36
Окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську: загинув чоловік
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
12:21
Перекидання ППО та будування «зубів дракона»: окупанти посилюють оборону Криму
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
11:12
Армія РФ ударила по Кіндратівці Донецької області: є постраждалі, серед них — дитина
10:42
Росію атакували безпілотники: є постраждалі та руйнування
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама