Служба безопасности Украины зедержала уроженца Донецкой области, который шпионил для России в Хмельницкой области и получал «зарплату» от ФСБ. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным военной контрразведки СБУ, мужчина пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции. Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами Вооруженных Сил Украины.

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным «Шеф».



«После вербовки он получил псевдоним «Серый», прошел инструктаж и по указанию своего «куратора» выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона. Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности», - говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Шпионил за ВСУ и получал зарплату от ФСБ: переселенец из Донецкой области получил 15 лет тюрьмы



Напомним, гражданину России инкриминируют финансирование «ДНР», в целях изменения границ Украины, потому что за средства, полученные от предпринимательской деятельности в Украине, подозреваемый приобрел и передал военную амуницию и технические средства на нужды одной из воинских частей так называемой «ДНР» на временно оккупированной территории Донбасса.