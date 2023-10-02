Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Шпигунів за ЗСУ та отримував зарплату від ФСБ: переселенець із Донецької області отримав 15 років в'язниці

02 жовтня 2023, 19:34

Шпигунів за ЗСУ та отримував зарплату від ФСБ: переселенець із Донецької області отримав 15 років в'язниці

Служба безпеки України тримала уродженця Донецької області, який шпигував для Росії у Хмельницькій області та отримував «зарплату» від ФСБ. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними військової контррозвідки СБУ, чоловік намагався встановити у регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Окрім того, російський агент відстежував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України.

Як встановило розслідування, російським агентом виявився мешканець Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ із позивним «Шеф».

Після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збору розвідданих на території регіону. Отриману інформацію зрадник передавав у ФСБ у вигляді електронних координат та фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, громадянинові Росії інкримінують фінансування «ДНР», з метою зміни кордонів України, тому що за кошти, отримані від підприємницької діяльності в Україні, підозрюваний придбав та передав військову амуніцію та технічні засоби на потреби однієї з військових частин так званої «ДНР» на тимчасово окупованій території Донбасу.

ТЕГИ

Організації
СБУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
09:33
Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині
09:23
На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі
08:33
Росіяни б'ють із літаків по Луганщині вздовж усієї лінії фронту. Під ударами Білогорівка та Невське
00:15
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 29 вересня
22:51
Росія святкує «день анексії» українських територій ►
22:00
«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
17:12
У «ЛНР» заявили про чотирьох постраждалих за тиждень від обстрілу
усі новини
20:26
Зеленський обговорив з прем`єром Іспанії оборонну співпрацю
20:06
Бійці «Альфа» знищили FPV-дроном російський танк: Федоров показав потужне відео
19:34
Шпигунів за ЗСУ та отримував зарплату від ФСБ: переселенець із Донецької області отримав 15 років в'язниці
19:06
Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини: постраждали чотири людини
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
18:25
Обстріл Костянтинівки: 13-річний постраждалий прийшов до тями
17:55
Окупанти будують дорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: супутникові знімки
17:37
У в'язниці, в лікарні та на вулиці: у Луганській ОВА розповіли, де окупанти шукають військових для війни проти України
16:46
Україна та Корея розпочнуть встановлення сонячних електростанцій у Центрах надання адмінпослуг
16:38
На Херсонщині чоловік загинув від підриву на вибуховому пристрої
16:37
На Донеччині близько двохсот пунктів незламності вже готові приймати людей
15:58
Окупанти перекинули на Луганщину резервну 25-ту армію РФ — Лисогор
15:55
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув поліцейський
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:39
Австралія підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України
15:33
Мешканцям Дружківської громади повідомили адреси свердловин для набору технічної води
15:15
Армія РФ завдала авіаудару по місту Куп'янськ
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама