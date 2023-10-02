Шпигунів за ЗСУ та отримував зарплату від ФСБ: переселенець із Донецької області отримав 15 років в'язниці

Служба безпеки України тримала уродженця Донецької області, який шпигував для Росії у Хмельницькій області та отримував «зарплату» від ФСБ. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними військової контррозвідки СБУ, чоловік намагався встановити у регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Окрім того, російський агент відстежував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України.



Як встановило розслідування, російським агентом виявився мешканець Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ із позивним «Шеф».



Після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збору розвідданих на території регіону. Отриману інформацію зрадник передавав у ФСБ у вигляді електронних координат та фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, громадянинові Росії інкримінують фінансування «ДНР», з метою зміни кордонів України, тому що за кошти, отримані від підприємницької діяльності в Україні, підозрюваний придбав та передав військову амуніцію та технічні засоби на потреби однієї з військових частин так званої «ДНР» на тимчасово окупованій території Донбасу.