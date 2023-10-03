На Донеччині за добу від обстрілів травмувалися п`ятеро цивільних

Російська армія минулої доби, 2 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок чого п'ять цивільних отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 2 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччиниі: 2 у Новоукраїнці, 1 у Трудовому, Авдіївці та Єлизаветівці», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1729 людей, ще 4198 мешканців отримали поранення.



Нагадаємо, 2 жовтня окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах Донецької області. Внаслідок атаки четверо людей поранено.