Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Воздушных силах объяснили молчание сирен перед ракетным ударом по Харькову

06 октября 2023, 11:28

В Воздушных силах объяснили молчание сирен перед ракетным ударом по Харькову

В пятницу утром, 6 октября, Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Воздушная тревога сработала только после удара. Почему так произошло, в эфире телемарафона объяснил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Вооруженные силы России для обстрела города могли применить тип вооружения, который украинские силы ПВО пока не могут вовремя выявлять.

«Надо дождаться, когда осмотрят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно выявлять», — сказал он.

Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы ВСУ используют данные, которые предоставляют партнеры и данные разведки, если они имеют такую информацию. Когда есть такая информация, то «безусловно объявляется ракетная опасность».

«То есть воздушная тревога — угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь», — сказал Игнат.

Он отметил, что ситуация в Харькове похожа на удары из РСЗО, снаряды которой «летят считанные секунды».

Напомним, что 6 октября в Харькове прогремели взрывы. По данным ОВА, российские войска нанесли удары по двум районам города.

Также сообщалось, что ВС РФ атаковали Харьков «Искандерами». Под завалами нашли тело ребенка.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Сирена Ракета Атака

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ — Тарнавский
11:28
В Воздушных силах объяснили молчание сирен перед ракетным ударом по Харькову
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 октября
19:04
«Суд ДНР» назначил 25 лет колонии морпеху ВСУ
18:29
В «ДНР» признали, что не хватает учителей
18:00
«ЛНР»: В Попасной проживают двести человек, из них десять детей
17:06
«ДНР»: Четверо детей ранены при взрыве боеприпаса в Горловке, один из них скончался
15:50
Важные военные объекты в Курской области обесточены благодаря атакам украинских дронов
14:36
Оккупанты продлили действие пропускного режима въезда в Рубежное
13:18
«ДНР»: Жительница Горловки погибла в ходе обстрела, пять человек ранены
12:15
Без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются более 26 тысяч украинцев — МВД
10:15
Украина вернула еще 19 детей из оккупации
09:19
В Минздраве рассказали о работе больниц в случае отключений электроэнергии
08:15
ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW
08:03
Оккупанты на Донетчине за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения
23:21
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября
16:40
В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку
15:30
«ДНР»: в оккупированном Донецке горел частный дом
14:12
СБУ ночью уничтожила противовоздушный комплекс С-400 россиян в Белгородской области
13:24
Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
все новости
11:59
На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ — Тарнавский
11:39
В Святогорске мужчина подорвался на противопехотной мине: детали
11:30
В Генпрокуратуру написали заявление на двух народных депутатов
11:28
В Воздушных силах объяснили молчание сирен перед ракетным ударом по Харькову
10:58
ВСУ имели успех восточнее Андреевки под Бахмутом — Генштаб
10:23
Оккупанты атаковали Угледар и обстреляли Новоукраинку фосфорными боеприпасами
10:10
Митрополит Черкасской епархии УПЦ (МП) задержан: записывал видео с кремлевскими нарративами
10:05
Войска РФ дважды ударили по Харькову: Погиб ребенок, 25 пострадавших
09:57
Для компенсации за поврежденное жилье достаточно первоначального осмотра
09:54
Харьковская область: возросло количество погибших в результате ракетной атаки по селу Гроза
09:31
Украинские военные отбили четыре атаки оккупантов вблизи Макеевки
09:25
Германия должна передать свои ракеты Украине — Уоллес
08:57
Российские военные ударили по центру Херсона
08:43
Ракетный удар по селу Гроза: в прокуратуре показали видео разрушений
08:18
Из-за обстрелов Донецкой области были ранены 2 гражданских
08:11
Силы обороны ночью сбили 25 из 33 «шахедов»
23:58
Путин спустя месяц сократил количество «потерянных» бронемашин ВСУ в девять раз
23:30
Британия объявила о «зимнем» пакете помощи Украине в размере более полумиллиарда долларов
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 октября
22:56
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ дважды ударили по Харькову: Погиб ребенок, 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама