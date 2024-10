Главное за день: СМИ показали мирный план Трампа. Обстрел Харькова и Херсона

Политика



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области.



Для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против северокорейских сил, если они вступят в бой против украинских сил. С таким заявлением выступила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



Британское издание Financial Times сообщило о плане кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине. План предполагает создание автономных зон и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. Европейским странам предложено взять на себя роль гарантов и «надзирателей» мирного процесса, тогда как участие США и НАТО будет минимальным.



Общество



Вдова погибшего военного полка дальней разведки «ДНР» Дмитрия Лысаковского «Гудвина», военнослужащая Евгения Яренкевич («Ежик») рассказала, что ее объявили в розыск после того, как она сбежала в Москву, спасаясь от «обнуления».



Работникам предприятия «Вагоностроительный завод» в оккупированной Кадиевке задолжали зарплату. Речь идет о 300 рабочих, которые в течение двух месяцев не получали заработную плату, пишет Центр национального сопротивления.



Жители 21 многоквартирного дома в микрорайоне Кировский в оккупированном Мариуполе до сих пор остаются без жилья. На месте их снесенных домов российские застройщики строят ипотечное жилье.



Боевые действия



По данным разведки Минобороны Великобритании, российские войска пересекли канал в южной части Часов Яра и приблизились к границам города. В центральной части района канала российские войска, вероятно, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточную часть Часов Яра. Но в центральной и северной частях района канала, как и раньше, идут ожесточенные бои, а войска РФ не смогли закрепиться в этих районах.



Согласно данным проекта DeepState, росармия взяла под контроль город Горняк в Донецкой области.



Россия не считает количество потерь в войне против Украины. Об этом в интервью индийскому изданию The Times of India сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, РФ уже потеряла убитыми и ранеными более 650 000 военных.



Ночью 27 октября армия РФ из артиллерии ударила по Центральному району Херсона, два человека погибли, еще три – получили ранения, среди них 13-летний мальчик. В домах полностью выгорели квартиры, разбиты окна, балконы и стены. В Николаевской области погиб мужчина, повреждены дома и уничтожен служебный автомобиль полиции. В Никополе в ходе атаки российского дрона ранены двое детей. В Херсонской области войска РФ атаковали бригаду «скорой помощи», погиб медик.



Ночью 28 октября российские войска ударили по девятиэтажному дому в Холодногорском районе Харькова. В результате обстрела ранены семь человек, среди них девушка 16 лет. В многоэтажке повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.



Вооруженные силы РФ снова ударили по Харькову вечером 28 октября, ранены шесть человек. Повреждено медицинского и административные учреждения.



Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.



