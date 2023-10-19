Оккупанты ударили по Херсонщине: ранены 2 женщины

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Херсонской области. Ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, в частности по Бериславу российские войска выпустили 10 авиабомб. Здесь травмы получили две женщины.
У 68-летней местной жительницы — минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.
Также, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой, в больницу доставлена 55-летняя мирная жительница.
Кроме того, в городе повреждены служебные машины.
Еще две авиабомбы КАБ попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются.
Утром 19 октября российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Пострадали три человека.