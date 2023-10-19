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Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 2 жінок

19 жовтня 2023, 18:51

Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 2 жінок

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по Херсонській області. Поранення отримали дві особи. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

 За його словами, зокрема щодо Берислава російські війська випустили 10 авіабомб. Тут травми зазнали дві жінки.

68-річна місцева мешканка має мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші пошкодження. Медики продовжують проводити діагностику.

Також, з пораненнями кінцівок та мінно-вибуховою травмою, до лікарні доставлено 55-річну мирну мешканку.

 Крім того, у місті пошкоджено службові машини.

Ще дві авіабомби КАБ потрапили по селу Веселе. Наслідки цього удару з'ясовуються.

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Вранці 19 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. Постраждали троє людей.

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