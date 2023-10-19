Оккупанты из артиллерии ударили по Херсону: ранены три человека

Сегодня утром, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Пострадали три человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Херсон — под огнем оккупантов. Есть раненые. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание - в жилую зону. Пострадали три человека, их госпитализировали», — написал он.



По его информации, у 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. У мужчин 60 и 39 лет — осколочные ранения.



Напомним, войска РФ 18 октября выпустили шесть управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района Херсонской области.