В Херсоне при обстреле РФ ранены две женщины

Российские оккупационные войска во вторник, 17 октября, нанесли удар по центральной части Херсона. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в результате удара есть пострадавшие.



«Ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им оказана помощь на месте. Есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки», — написал Прокудин в Telegram-канале.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что в результате обстрела произошло возгорание частного дома. В многоэтажках повылетали окна, поврежден гараж.



«Правый берег — под периодическим обстрелом со стороны оккупационных войск», — подчеркнул Мрочко.

Ранее в результате обстрела российскими войсками Херсона, были зафиксированы попадания в жилую зону.