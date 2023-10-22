В МВД показали, как выглядит терминал «Новой почты» под Харьковом после удара оккупантов

Как выглядит терминал Новой почты под Харьковом. Фото: Сергей Болвинов

В Сети появились фото с высоты птичьего полета терминала «Новой почты» в селе Коротыч под Харьковом, по которому был нанесен ракетный удар. Кадры показал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.



«До шестнадцати возросло количество пострадавших от российского удара по почтовому терминалу. Шесть человек погибли на месте — это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел, предварительно уже установили личность, но будем проводить идентификацию по ДНК для подтверждения», — говорится в сообщении.





По его словам, у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны.





Отмечается, что удар был нанесен ракетой С-300.



Напомним, вечером 21 октбря российская ракета попала в терминал «Новой почты» в Харьковской области.