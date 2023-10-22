Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У МВС показали, як виглядає термінал «Нової пошти» під Харковом після удару окупантів

22 жовтня 2023, 12:31

У МВС показали, як виглядає термінал «Нової пошти» під Харковом після удару окупантів

Який вигляд має термінал Нової пошти під Харковом. Фото: Сергій Болвінов Який вигляд має термінал Нової пошти під Харковом. Фото: Сергій Болвінов

У Мережі з'явилися фото з висоти пташиного польоту термінала «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом, яким було завдано ракетного удару. Кадри показав начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

«До шістнадцяти зросла кількість постраждалих від російського удару по поштовому терміналу. Шестеро людей загинули на місці — це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію щодо ДНК для підтвердження», — йдеться у повідомленні.



За його словами, у постраждалих мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи та рвані рани.



Зазначається, що удар було завдано ракетою С-300.

Нагадаємо, увечері 21 жовтня російська ракета потрапила до терміналу «Нової пошти» у Харківській області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Харківська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:10
Чотирьох людей поранено в Донецьку внаслідок обстрілу
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
10:44
Окупанти готують наступ на Куп'янськ, перекидають техніку та солдатів із Луганська — АТЕШ
09:08
ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра — ISW
08:35
Окупанти знову намагаються оточити Авдіївку, зазнають втрат — Генштаб
08:21
Окупанти шукають у телефонах школярів українські застосунки — ЦНС
08:01
У Пентагоні розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
усі новини
16:18
Окупанти знову обстріляли Авдіївку, троє людей загинули, є руйнування
15:59
З України до РФ депортовано 20 тисяч дітей, але реальна цифра ще більша — президент
15:34
Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну: як вона виглядає
14:05
У РФ купують двигуни для нових БПЛА на AliExpress — Ігнат
12:31
У МВС показали, як виглядає термінал «Нової пошти» під Харковом після удару окупантів
11:59
У Бахмутському районі загинула людина — поліція
11:18
На в'їзді до Києва сталася ДТП: на блокпосту загинув військовий
10:21
Війська РФ завдали п'ять ударів із ЗРК С-300 по Костянтинівці: є руйнування
10:07
Окупанти вранці вдарили по Куп`янську: двоє дітей у тяжкому стані
09:49
Нічна атака РФ: сили ППО знищили шість дронів та одну ракету
09:28
За добу на Донеччині троє людей отримали поранення
23:39
Ракета влучила в термінал «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі та поранені
20:05
Зеленський анонсував зустріч щодо Формули миру та парламентський саміт Кримської платформи
19:10
Чотирьох людей поранено в Донецьку внаслідок обстрілу
16:42
Президент України обговорив із Реджепом Ердоганом ситуацію на Близькому Сході
16:16
Російські війська знову обстрілюють Херсон
15:45
У Ростовській області спрацювала система ППО
14:47
У Донецьку піднявся стовп диму: повідомляється про обстріл у кількох районах
14:35
Армія РФ вдарила з важкої артилерії по Нікополю: загинув чоловік
13:45
Україні вдалося повернути ще трьох дітей
усі новини
ВІДЕО
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Українські артилеристи знищили САУ окупантів Українські артилеристи знищили САУ окупантів
20 жовтня, 21:58
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама