У МВС показали, як виглядає термінал «Нової пошти» під Харковом після удару окупантів

Який вигляд має термінал Нової пошти під Харковом. Фото: Сергій Болвінов

У Мережі з'явилися фото з висоти пташиного польоту термінала «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом, яким було завдано ракетного удару. Кадри показав начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.



«До шістнадцяти зросла кількість постраждалих від російського удару по поштовому терміналу. Шестеро людей загинули на місці — це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію щодо ДНК для підтвердження», — йдеться у повідомленні.





За його словами, у постраждалих мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи та рвані рани.





Зазначається, що удар було завдано ракетою С-300.



Нагадаємо, увечері 21 жовтня російська ракета потрапила до терміналу «Нової пошти» у Харківській області.