Під час обстрілу багатоповерхівки Херсона загинула жінка

Обстріл багатоповерхівки Херсона. Фото: Херсонська ГВА

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти продовжують знищувати міську інфраструктуру Херсона, вбиваючи місцевих мешканців. Про це повідомив голова Херсонської ДВА Роман Мрочко.



«Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок. На момент атаки жінки й чоловіки перебували на вулиці. Усі вони - співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів», – написав Мрочко.



Поранена жінка у тяжкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.



Раніше російські окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Відомо про одного постраждалого.