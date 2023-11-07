В Мариуполе зафиксировали движение военной техники РФ в сторону Запорожской области

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется перемещение военной техники россиян в сторону Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.



«Военное перемещение Мелитополь-Мариуполь. Колонны техники, вертолеты в районе Бердянска, десятки грузовиков из БК через Мариуполь. Наши люди проехали с инспекцией в обе стороны. Установлено более 20 грузовиков с БК, следующих из Мариуполя в Приазовский район (Запорожская область) по трассе, дальше «исчезают» в сторону линии фронта», — отметил он.



По словам чиновника, в Приазовске зафиксировано движение тягачей (тралов) для тяжелой техники, двигающихся в сторону Мариуполя.



«Подтверждение гипотезы подкрепления в направлении Токмака, но через Бердянский район и Приморское», — резюмировал Андрющенко.



Напомним, у российской армии, видимо, наблюдается тенденция нехватки живой силы на передовой, поэтому во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области можно увидеть грузовики с российскими военным, которые едут в сторону Запорожской области.