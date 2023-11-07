У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у бік Запорізької області

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксується рух військової техніки росіян у бік Запорізької області, зокрема на захоплений Токмак. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.



«Колони техніки, гелікоптери в районі Бердянська, десятки вантажівок із БК через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією по обидва боки. Встановлено понад 20 вантажівок з БК, що прямують з Маріуполя до Приазовського району (Запорізька область) трасою, далі «зникають» у бік лінії фронту», — зазначив він.



За словами чиновника, у Приазовську зафіксовано рух тягачів (тралів) для важкої техніки, що рухаються у бік Маріуполя.



«Підтвердження гіпотези підкріплення у напрямку Токмака, але через Бердянський район та Приморське», — резюмував Андрющенко.



Нагадаємо, у російської армії, мабуть, спостерігається тенденція нестачі живої сили на передовій, тому у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області можна побачити вантажівки з російськими військовими, які їдуть у бік Запорізької області.