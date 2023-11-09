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Названы ответственные в РФ за ракетный удар по кафе в Краматорске

09 ноября 2023, 08:01

Названы ответственные в РФ за ракетный удар по кафе в Краматорске

На месте ракетного удара по краматорскому кафе. Фото: Нацполиция На месте ракетного удара по краматорскому кафе. Фото: Нацполиция

Украинская общественная организация Truth Hounds проанализировала ракетную атаку на город Краматорск Донецкой области 27 июня 2023 года, в результате которой погибли 13 человек и еще 60 были ранены. Расследователи определили тип ракеты, примерное место запуска и бригаду ВС РФ, которая запустила ракету по мирным жителям. Результаты расследования организация опубликовала на своем сайте.

Truth Hounds, которая расследует и документирует военные преступления, совершенные армией Российской федерации, установила, что Краматорск и близлежащий микрорайон частного сектора Беленькое были атакованы баллистическими ракетами «Искандер-К», а не «Искандер-М», как указывало официальное следствие. Об этом свидетельствует характерный звук двигателя ракеты, напоминающий по словам очевидцев звук реактивного самолета.

Кроме того, «Искандеры» оставляют разные воронки из-за отличающегося угла подлета к цели.

«Искандер-М» падает на цель практически вертикально, оставляя круглую воронку, а «Искандер-К» подлетает к цели под углом около 45°, и воронка получается овальной формы, как это было зафиксировано в Беленьком.

Группе Truth Hounds удалось обследовать остатки ракеты, найденные в воронке в Беленьком, которые также говорят о том, что ракетный удар был совершен именно «Искандерами» типа К.

Изучив траекторию подлета ракет, группа установила примерное место запуска. На момент совершения атаки, в предполагаемом районе запуска находилась только одна бригада, которая располагала соответствующим вооружением и могла запустить ракеты.

По информации Truth Hounds, ответственность за гибель мирных жителей в Краматорске и Беленьком несет 47 ракетная бригада 8 армии РФ, которая дислоцируется в Ростовской области. Приказ об атаке мог отдать командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобирь.

Напомним, ракетный удар по Краматорску и его пригороду Беленькое был нанесен вечером 27 июня 2023 года. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что две ракеты прилетели с разницей в 30 секунд. Ракеты попали в частный сектор в пригороде и в кафе Ria Lounge в центре города.

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