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Названо відповідальних у РФ за ракетний удар по кафе в Краматорську

09 листопада 2023, 08:01

Названо відповідальних у РФ за ракетний удар по кафе в Краматорську

На місці ракетного удару по краматорському кафе. Фото: Нацполіція На місці ракетного удару по краматорському кафе. Фото: Нацполіція

Українська громадська організація Truth Hounds проаналізувала ракетну атаку на місто Краматорськ Донецької області 27 червня 2023 року, внаслідок якої загинуло 13 людей та ще 60 було поранено. Розслідувачі визначили тип ракети, зразкове місце запуску та бригаду ЗС РФ, яка запустила ракету по мирних жителів. Результати розслідування опублікувала організація на своєму сайті.

Truth Hounds, яка розслідує та документує військові злочини, скоєні армією Російської федерації, встановила, що Краматорськ та прилеглий мікрорайон приватного сектору Біленьке були атаковані балістичними ракетами «Іскандер-К», а не «Іскандер-М», як вказувало офіційне слідство. Про це свідчить характерний звук двигуна ракети, що нагадує за словами очевидців звук реактивного літака.

Крім того, «Іскандери» залишають різні воронки через кут підльоту до мети, що відрізняється.

«Іскандер-М» падає на ціль практично вертикально, залишаючи круглу вирву, а «Іскандер-К» підлітає до мети під кутом близько 45°, і вирва виходить овальної форми, як це було зафіксовано в Біленькому.

Групі Truth Hounds вдалося обстежити залишки ракети, знайдені у вирві в Біленькому, які також говорять про те, що ракетний удар було здійснено саме «Іскандерами» типу К.

Вивчивши траєкторію підльоту ракет, група встановила приблизно місце запуску. На момент здійснення атаки, в передбачуваному районі запуску знаходилася лише одна бригада, яка мала відповідне озброєння і могла запустити ракети.

За інформацією Truth Hounds, відповідальність за загибель мирних жителів у Краматорську та Біленькому несе 47 ракетна бригада 8 армії РФ, що дислокується у Ростовській області. Наказ про атаку міг віддати командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобір.

Нагадаємо, ракетний удар по Краматорську та його передмісті Біленьке було завдано увечері 27 червня 2023 року. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що дві ракети прилетіли з різницею 30 секунд. Ракети потрапили у приватний сектор у передмісті та у кафе Ria Lounge у центрі міста.

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