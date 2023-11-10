Від міста-побратима у США жителі Дружківки отримали гуманітарну допомогу

До Дружківки доправили гуманітарну допомогу від мешканців американського міста-побратима. Фото: Дружківська ГВА

Завдяки пожертвуванням жителів міста-побратима Ріджфілда в штаті Коннектикут, США, для потреб дружківчан було зібрано чимало речей. Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Сьогодні, 10 листопада, операційний директор Ukraine Aid International Богдан Шестопалов та директор з менеджменту Алісон Пайпер передали для мешканців Дружківської громади медичну гуманітарну допомогу, зокрема: ходунки, кисневі балони, милиці, генератори, засоби гігієни, медикаменти, перев'язувальний матеріал та інше.

«Приємно бачити перші результати співпраці з містом-побратимом. Велике спасибі жителям Ріджфілда та партнерам Ukraine Aid International за те, що вони своєю допомогою змінюють життя дружківчан на краще», — зазначив голова адміністрації Сергій Боєвський.

Нагадаємо, в середині жовтня начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський зустрівся з представниками міста-побратима Ріджфілда зі штату Коннектикут, США: засновником Благодійного фонду Ukraine Aid Internationa Маршаллом Майєром та операційним директором Богданом Шестопаловим.