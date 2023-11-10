Ситуация на Авдеевском направлении и защита Херсона: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 ноября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили конкретные шаги к деоккупации территорий Украины, ситуацию на фронте и защиту Херсона.



«Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники», — отметил он.



Зеленский заслушал отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.



Кроме того, Зеленский добавил, что готовится зашита Херсона.



«Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки», — резюмировал он.