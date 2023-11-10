Ситуація на Авдіївському напрямку та захист Херсона: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 листопада, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили конкретні кроки щодо деокупації територій України, ситуацію на фронті та захист Херсона.



«Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки», — зазначив він.



Зеленський заслухав звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті за всіма ключовими напрямками: Куп'янським, Бахмутським, Авдіївським, Мелітопольським та лівобережжям Херсонщини.



Крім того, Зеленський додав, що готується захист Херсона.



«Буде посилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки», — резюмував він.