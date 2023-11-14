Оккупанты увеличивают штурмы на Авдеевском, Купянском и Донецком направлениях: Зеленский провел селектор

Зеленский провел селектор. Фото6 ОП

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого заслушал отчеты разведок и военных о ситуации на фронте. Об этом Зеленский сообщил в соцсети.



По его словам, военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление.



«Благодарен нашим воинам, которые удерживают позиции и не прекращают наступательные операции», — написал глава государства.



Зеленский отметил, что оккупанты продолжают обстреливать центр Херсона, нанося удары по гражданским объектам.



«Решением прошлой Ставки мы существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за его реализацией», - объяснил он.



Главнокомандующий добавил, что МВД ему доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения враждебных тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу ПВО.



Напомним, Владимир Зеленский 10 ноября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили конкретные шаги к деоккупации территорий Украины, ситуацию на фронте и защиту Херсона.