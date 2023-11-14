У Вугледарі залишаються близько сотні місцевих, окупанти не полишають спроб захопити місто — військовий 72 ОМБР

У місті Вугледар на Донеччині досі проживають близько сотні цивільних людей. Вони не евакуюються попри те, що росіяни продовжують штурмувати місто.



Про це розповів керівник служби зв’язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка.



Він додав, що люди отримують гуманітарну допомогу. У селах поблизу Вугледара людей більше, ніж у місті, адже їх обстрілюють рідше.



Приліпка додав, що нині ситуація на Вугледарському напрямку більш-менш стабілізувалась.



«Ворог як завжди використовує авіацію, артилерію, знищує місто Вугледар та прилеглі прифронтові села. Тиждень-півтора тому приблизно у нас був штурм, вони намагались штурмувати наші позиції. Чому? Тому що Вугледар це панівна висота, і ми це завжди пам'ятаємо, і вони це пам'ятають. Їм конче необхідно ї взяти. Без неї їм буде важко рухатись далі. Ми цей штурм відбили достатньо вдало, під час нього було знищено 90% важкої техніки, яку використовував ворог», — розповів він.



Нагадаємо, окупанти збільшують штурми на Авдіївському, Куп`янському та Донецькому напрямках: Зеленський провів селектор.