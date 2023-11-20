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США зможуть продовжувати відправляти Україні зброю ще якийсь час — ЗМІ

20 листопада 2023, 19:18

США зможуть продовжувати відправляти Україні зброю ще якийсь час — ЗМІ

Ще деякий час США зможуть відправляти Україні зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Представники Пентагону заявили, що зараз вони «дозують» допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується. Київ також покладається на допомогу США у своєму державному бюджеті на додачу до постачання зброї та іншої військової підтримки.

Незважаючи на зростаючі проблеми, офіційні особи, які прибули до Києва разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном, розповіли про можливості військової підтримки України.

На їхню думку, Вашингтон зможе продовжувати відправляти допомогу, зокрема зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси, які стали наріжним каменем військової стратегії України, «принаймні, протягом деякого часу».

Чиновники Пентагону також під час свого візиту до Києва сподіваються дізнатися більше від українських лідерів про те, як розвиватиметься їхня стратегія війни проти Росії напередодні зими.

Нагадаємо, глава Міноборони США 20 листопада приїхав до України напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він має намір обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

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