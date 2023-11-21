В окупованому Рубіжному росіяни блокують місця з доступним зв`язком — ОВА

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області росіяни блокують місця з доступним зв'язком. Зокрема, загарбники заварюють дахи багатоповерхівок, де можна зловити мобільну мережу. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОВА.



«У Рубіжному люди досі чекають на відновлення мобільного зв’язку, аби не їхати за 50 км за можливістю зателефонувати рідним. У місті існують місця, де можна упіймати покриття. Але, як і в Сєвєродонецьку, ці точки доступу до цивілізації окупанти теж виявили. Дахи таких багатоповерхівок заварюють, ізолюючи рубіжан ще більше», — написав він.



Щодо ситуації на передовій, то, за словами голова Луганської ОВА Артема Лисогора, через втрату в живій силі та техніці окупанти стягують резерви на наші напрямки.



«На Лиманському почав перегрупування для поновлення бойових дій. Попри оперативну паузу у штурмах, противник продовжує цілити по прифронтових селах — Невському та Білогорівці. Тиск на Сили оборони росіяни здійснюють на Куп’янщині, але досягти успіху їм не вдається», — зазначив він.



Крім того, протягом листопада окупантам справді завдано значної шкоди. Якщо брати до уваги всі три напрямки, де діють бійці ОСУВ «Хортиця», то там ліквідовано понад 6,5 тисяч загарбників. Знищено або виведено з ладу близько 800 одиниць техніки, зокрема 79 танків, 136 броньовиків, 170 артустановок.



Нагадаємо, на окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN, щоб вони не мали зв'язку з Україною.