В Украине зафиксировали 55 летальных случаях из-за COVID-19

Всего на прошлой неделе медики зарегистрировали 10 317 случаев заболевания COVID-19 и сообщили о 55 летальных случаях среди людей старше 30 лет и один — среди детей, возрастной группы 15-17 лет. Об этом пишет правительственный портал.



У 1475 детей в возрасте до 17 лет на прошлой неделе подтвердили COVID-19. 382 из них нуждались в стационарном лечении, семь — в отделении реанимации и интенсивной терапии.



Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов «ковида», то есть вируса SARS-CoV-2. Все обнаруженные мутации — это отклонение от штамма «Омикрон», преобладающего в стране.



Всего с начала эпидсезона, который начинается в Украине в октябре, 1 142 641 человек заболел ОРВИ, гриппом и COVID-19. 56% заболеваний зафиксировано среди детей.



Напомним, в Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех областях количество заболевших превысило эпидемический порог, в связи с этим там могут ввести карантин.