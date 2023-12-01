В Україні зафіксували 55 летальних випадків через COVID-19

Усього минулого тижня медики зареєстрували 10 317 випадків захворювання на COVID-19 і повідомили про 55 летальних випадків серед людей старше 30 років і один — серед дітей вікової групи 15-17 років. Про це пише урядовий портал.



У 1475 дітей віком до 17 років минулого тижня підтвердили COVID-19. 382 з них потребували стаціонарного лікування, сім — відділення реанімації та інтенсивної терапії.



Нині територією України циркулює понад 13 штамів «ковіду», тобто вірусу SARS-CoV-2. Усі виявлені мутації — це відхилення від штаму «Омікрон», який переважає у країні.



Всього з початку епідсезону, який розпочинається в Україні у жовтні, 1 142 641 особа захворіла на ГРВІ, грип та COVID-19. 56% захворювань зафіксовано серед дітей.



Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на COVID-19. У трьох областях кількість хворих перевищила епідемічний поріг, тому там можуть ввести карантин.