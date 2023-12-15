Россияне требуют деньги с украинских водителей — ЦНС

Россияне требуют деньги у украинцев, которые не получили российское удостоверение и номерные знаки, на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Оккупанты заставляют украинцев получать российские номерные знаки и водительские права. Большинство регионов отказываются от такой инициативы РФ», — говорится в сообщении.



Следовательно, российские военные останавливают на каждом блокпосте тех, кто не пошел на сотрудничество и требует взятку до 20 тыс. рублей за право ехать дальше. В том случае, если денег нет, то россияне изымают удостоверение для «проверки на исправность».



Напомним, для усиления контроля во временно оккупированном Луганске россияне устанавливают камеры видеонаблюдения. Используя такую систему, можно установить не только пол и возраст, но и личность человека.