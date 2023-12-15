Росіяни вимагають гроші з українських водіїв — ЦНС

Росіяни вимагають гроші в українців, які не отримали російське посвідчення та номерні знаки на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Окупанти змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійські права. Більшість регіонів відмовляються від такої ініціативи РФ», — йдеться у повідомленні.



Отже, російські військові зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю та вимагає хабар до 20 тис. рублів за право їхати далі. Якщо грошей немає, то росіяни вилучають посвідчення для «перевірки на справність».



Нагадаємо, для посилення контролю у тимчасово окупованому Луганську росіяни встановлюють камери відеоспостереження. Використовуючи таку систему, можна встановити як стать і вік, а й особистість людини.