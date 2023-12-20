Военные РФ спешат реализовать свой план на востоке, но постоянно переносят сроки — Фитьо

Оккупационные РФ спешат реализовать свой план на востоке, но из-за действий ВСУ постоянно переносят сроки. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире Радио Свобода.

«Бои идут круглосуточно. От своих планов россияне не отказываются. На Бахмутском направлении они пытаются продвигаться в сторону Часов Яра, на Купянском - в сторону Купянска, пытаются захватить Синьковку», — заявил Владимир Фитьо.

По словам Фитьо, российские оккупанты спешат воплотить свои планы, но они вынуждены постоянно их переносить, поскольку наступление россиян началось в октябре, и за эти три месяца они не смогли добиться требования успехов.

На Лимано-Купянском направлении российские военные за сутки 19 декабря нанесли 19 авиаударов и 205 артиллерийских обстрелов.

Украинские военные за сутки на этом участке фронта уничтожили 247 российских окупантов и 43 единицы техники, из них три танка, пять БМП и два БМП-3, сообщил Фитьо.

На Бахмутском направлении российские оккупанты, по его данным, нанесли 485 обстрелов из артиллерии и 38 ударов дронами-камикадзе.

Также украинские военные ликвидировали 122 российских окупантов и 32 единицы техники, из них один БМП, пять минометов и противотанковые ракетные комплексы.