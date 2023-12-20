Військові РФ поспішають реалізувати свій план на сході, але постійно переносять терміни - Фітьо

Окупаційні РФ поспішають реалізувати свій план на сході, але через дії ЗСУ постійно переносять терміни. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода.

«Бої йдуть цілодобово. Від своїх планів росіяни не цураються. На Бахмутському напрямку вони намагаються просуватися у бік Часів Яру, на Куп'янському - у бік Куп'янська, намагаються захопити Сіньківку», - заявив Володимир Фітьо.

За словами Фітьо, російські окупанти поспішають втілити свої плани, але вони змушені постійно їх переносити, оскільки наступ росіян почався в жовтні, і за ці три місяці вони не змогли досягти вимог успіхів.

На Лімано-Куп'янському напрямку російські військові за добу 19 грудня завдали 19 авіаударів та 205 артилерійських обстрілів.

Українські військові за добу на цій ділянці фронту знищили 247 російських оккупантів та 43 одиниці техніки, з них три танки, п'ять БМП та два БМП-3, повідомив Фітьо.

На Бахмутському напрямку російські окупанти, за його даними, завдали 485 обстрілів з артилерії та 38 ударів дронами-камікадзе.

Також українські військові ліквідували 122 російських оккупантів та 32 одиниці техніки, з них один БМП, п'ять мінометів та протитанкові ракетні комплекси.