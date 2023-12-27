Украинские военные опубликовали фото сдавшихся в плен россиян

Сдавшиеся в плен оккупанты. Фото: Оперативное командование «Запад»

Вторая группа окупантов за последние дни сдалась в плен на Запорожском направлении из состава 71-го полка ВС РФ. Предпосылками для этого являются бесчеловечное отношение командования РФ и огромные потери в российских подразделениях. Об этом сообщило Оперативное командование Запада в среду, 27 декабря.

«Оккупанты отмечали, что ежедневно группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются», — говорится в заявлении.

Командиры 71-го полка ВС РФ перед отправлением уверяют военнослужащих, что они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и вскоре будут заменены другими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что оккупанты используют украинских военнопленных для давления на Киев.