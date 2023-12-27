Українські військові опублікували фото росіян, що здалися в полон

Окупанти, що здалися в полон. Фото: Оперативне командування «Захід»

Друга група оккупантів за останні дні здалася в полон на Запорізькому напрямку зі складу 71 полку ЗС РФ. Причинами цього є нелюдське ставлення командування РФ і великі втрати у російських підрозділах. Про це повідомило Оперативне командування «Захід» у середу, 27 грудня.

«Окупанти зазначали, що щодня групи, сформовані з непідготовлених бійців з числа мобілізованих і нещодавно підписаних контрактом, відправляють на штурм, з якого вони вже не повертаються», — йдеться у заяві.

Командири 71-го полку ЗС РФ перед відправленням запевняють військовослужбовців, що вони будуть далеко від лінії бойового зіткнення і незабаром будуть замінені іншими військовослужбовцями.

Раніше повідомлялося, що окупанти використовують українських військовополонених для тиску на Київ.