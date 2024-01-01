Увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование: в Донецке захватчики ищут людей с украинскими паспортами

Российские захватчики во временно оккупированном Донецке усиливают «контрдиверсионные меры». Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Взрыв в гостинице «Донбасс Палас» оккупанты используют для усиления давления на украинцев во временно захваченном Донецке», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование в Донецке. Особое внимание уделяется владельцам украинских паспортов, отказавшихся получать российское гражданство.



«Главной целью театрализованного действа является не поиск информаторов, а просто в очередной раз иметь повод для репрессии украинцев и последующей принудительной паспортизации», — резюмировали в ведомстве.



Напомним, центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь, на улице Артема в центре города под обстрел попала гостиница Donbass Palace. По предварительной информации погиб российский «военкор». Позже глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в городе четыре человека погибли и 13 ранены. Оккупационная власть, традиционно, обвиняет в обстреле Украину.



Также 1 января в Донецке работало ПВО, сообщается о «прилете».