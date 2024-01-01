Збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання: у Донецьку загарбники шукають людей з українськими паспортами

Російські загарбники у тимчасово окупованому Донецьку посилюють «контрдиверсійні заходи». Про це повідомляє Центр національного спротиву.



«Вибух у готелі «Донбас Палас» окупанти використовують для посилення тиску на українців у тимчасово захопленому Донецьку», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що росіяни збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання у Донецьку. Особлива увага приділяється власникам українських паспортів, які відмовилися отримувати російське громадянство.



«Головною метою театралізованого дійства є не пошук інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі, на вулиці Артема в центрі міста під обстріл потрапив готель Donbass Palace. За попередньою інформацією, загинув російський «військор». Пізніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що у місті четверо людей загинули та 13 поранені. Окупаційна влада традиційно звинувачує в обстрілі Україну.



Також 1 січня у Донецьку працювало ППО, повідомляється про «приліт».