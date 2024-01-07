В Минобороны РФ снова пожаловались на атаку дрона в одном из регионов

Над территорией Брянской области РФ якобы сбили украинский беспилотный летательный аппарат в воскресенье, 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.



«Сегодня около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.



Напомним, 4 января во временно оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы.