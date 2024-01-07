У Міноборони РФ знову поскаржилися на атаку дрона в одному з регіонів

Над територією Брянської області РФ нібито збили український безпілотний літальний апарат у неділю, 7 січня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Російської Федерації.



«Сьогодні близько 13:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.



Нагадаємо, 4 січня у тимчасово окупованому Росією Кримупролунали вибухи.